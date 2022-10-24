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الإثنين، 24-10-2022 04:01 م

الاحتلال يجرف أراضي زراعية ويغلق مدخل النبي صالح في رام الله

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الوكيل الإخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدخل قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وجرفت مساحات من الأراضي الزراعية.

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وذكرت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في النبي صالح أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المؤدية للنبي صالح، وقرى بني زيد الغربية، ومنعت مركبات الفلسطينيين من الدخول أو الخروج.


وأضافت، أن آليات الاحتلال جرفت الأراضي المحاذية للبرج العسكري المقام عند مدخل النبي صالح.


وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال أبلغت مالك إحدى الأراضي أن هناك مخططا لإقامة معسكر لجيش الاحتلال في المنطقة.

 

بترا

 




 

 


 

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