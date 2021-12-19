الاحتلال يحتجز فلسطينيا ونجله بعد استدعائهما للتحقيق

الوكيل الإخباري-احتجزت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينيا ونجله من مسافر يطا جنوب الخليل، بعد استدعائهما للتحقيق.

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وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، إن شرطة الاحتلال احتجزت المواطن محمود حمادة، ونجله معاذ بعد أن استدعتهما للمقابلة، علما أن الاحتلال استولى على جراره الزراعي خلال عمله في حراثة أرضه قبل يومين.



ولفت إلى أن الاحتلال صعد في الآونة الأخيرة من عمليات الاعتقال، وملاحقة الفلسطينيين واخضاعهم للتحقيق الميداني، ومنع المزارعين من العمل في أراضيهم.

وفا