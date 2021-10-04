الإثنين 04-10-2021
الوكيل الاخباري

الرحاحلة : تعديل قريب على قانون الضمان

الأرصاد لـ الوكيل : لا مؤشرات لهطولات مطرية حاليا

استحداث وحدة للشركات متعددة الجنسيات للتسهيل على المكلفين

الهواري يعرض لشباب العواصم العربية تجربة الأردن في محاربة كورونا

العمل لـ الوكيل : لم يتم فتح باب استقدام العمالة الوافدة لقطاع الإنشاءات

سلطنة عُمان تعلن عن انتهاء خطورة إعصار شاهين

بدء المصادقة على موازنة بلديات تعمل على تثبيت عمال الوطن

الطفيلة التقنية تستكمل إجراءات العودة الآمنة للتعليم الوجاهي

تهنئة لـ رؤى الشوابكة بمناسبة تخرجها

الملك يزور البادية الوسطى

الإثنين، 04-10-2021 02:46 م

الاحتلال يخطر بهدم مساكن ومنشآت زراعية جنوب الخليل

kXI1x


الوكيل الإخباري - أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم وإزالة مساكن ومنشآت زراعية في مسافر يطا وقرية بيرين جنوب شرق الخليل.

اضافة اعلان


وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور ، إن قوات الاحتلال، داهمت قرية بيرين جنوب شرق الخليل، وقرية الفخيت في مسافر يطا، وخلة الضبع، وصورت 3 خيام وبركسا وبيتا من الصفيح وغرفا زراعية وكرفانين، تعود ملكيتها لعائلتي حمامدة والعمور، واخطرت شفويا بهدمها وإزالتها.


كما صورت الطريق الرابطة بين خلة الضبع ومسافر يطا، التي أعيد تأهيلها من قبل وزارة الزراعة ومجلس قروي التوانة في فلسطين، لتسهيل تنقل المواطنين الى حقولهم ومساكنهم في المنطقة، بهدف تعزيز صمودهم في ظل ما يمارسه الاحتلال من تضييق الخناق على اهالي المسافر، وصورت 3 آبار بمحمية زراعية تابعة لوزارة الزراعة في خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل.


ولفت العمور، إلى أن ممارسات الاحتلال التعسفية تهدف الى تهجير السكان من المنطقة لصالح توسيع رقعة الاستيطان جنوب الخليل، مطالبا المؤسسات المحلية والدولية، بضرورة العمل على ابطال قرارات الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال في مسافر يطا.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ال

جنين .. حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد

unnamed-2021-10-04T110353.729

الاحتلال يغلق الطريق الواصل بين طوباس والاغوار الشمالية الفلسطينية

القدس

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

2019423101086363

الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين من بيت لحم

3

مقاومون فلسطينيون يهاجمون حاجز دوتان جنوب جنين

4484025fc1420c554a651fbdfb52145b

مستوطنون متطرفون يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس

أخبار متعلقة
من

الاحتلال يداهم محال تجارية في الخليل

الاحتلال

الاحتلال يغلق وسط الخليل و شارع بئر السبع

unnamed

الاحتلال يَعتقل فلسطينيا في الخليل

1ea8df6e-26d2-40c6-91b7-b2296e160852

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي حتى فجر الإثنين

c46fb742-25db-4bb7-b083-89ffae8709c0

إصابات بالاختناق خلال قمع فعالية مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

26aaaee5-db0c-453a-a43d-b097b485787a

الاحتلال يعتقل خمسة أطفال فلسطينيين من الخليل