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الأربعاء، 03-11-2021 03:17 م

الاحتلال يخطر بهدم 5 منازل ووقف البناء في غرفة زراعية غرب سلفيت

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الوكيل الإخباري-أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم خمسة منازل ووقف البناء في غرفة زراعية في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

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وذكر رئيس بلدية كفر الديك إبراهيم العيسى لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال سلّمت اخطارات بهدم أربعة منازل تقع في المنطقة الغربية على الشارع الرئيسي الواصل مع بلدة دير بلوط، تعود ملكيتها للفلسطينيين: هاني بكر علي أحمد، ومحمد جبر علي أحمد، ومحمود مصطفى علي أحمد، وعماد خضر الديك.


وأضاف العيسي أن قوات الاحتلال أخطرت كذلك بهدم منزل الفلسطيني  شريف فتحي شريف، الواقع في منطقة "المخرومة" شرق البلدة، وبوقف بناء غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن عتبة عبد الرازق علي أحمد.

 

وفا

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