الأربعاء 05-07-2023
الوكيل الاخباري

كلب ضال ينهش طفلة في الرمثا

صدور إرادة ملكية سامية

إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله بالشونة الجنوبية

إدراج تلفريك عجلون ومسار درب الأردن ضمن النسخة الجديدة لـ "أردننا جنة"

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب محمد الدردور

بعد سحبهم من ذويهم.. أردنية تناشد الخارجية باستعادة أبنائها الثلاثة من السلطات البريطانية

توضيح حكومي حول انتهاء عمل ديوان الخدمة المدنية

قرار بشأن التوظيف في الجهاز الحكومي بالاردن

مذكرة احتجاج للسفيرة السويدية في عمان

3085 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الأربعاء، 05-07-2023 03:22 م

الاحتلال يُخطر بوقف العمل في ستة منازل وشبكة مياه شرق يطا جنوب الخليل

اخطار بالهدم.jpg-4a77a32c-2104-448c-bb5e-efff9745243c


الوكيل الإخباري- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف العمل في ستة منازل وشبكة مياه، شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

اضافة اعلان


وقال الناشط ضد الاستيطان بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل أسامة مخامرة لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت حي أبو شبان، في قرية أم لصفة، التابعة لبلدة خلة المية شرق يطا، وأخطرت بوقف العمل في ستة منازل قيد الإنشاء.


وأضاف أن ملكية هذه المنازل تعود للفلسطينيين : إسماعيل إبراهيم ويتكون منزله من طابقين ومساحته 200 متر مربع، والأشقاء: عليان جميل عليان ويتكون منزله من طابقين بمساحة 170 مترا مربعا، ومحمد ويتكون منزله من طابقين على مساحة 170 مترا مربعا، وفارس وتبلغ مساحة منزله 140 مترا مربعا، وتؤوي هذه المنازل الأربعة 40 فلسطينياً تقريبا، كما أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل في شبكة مياه تخدم حي أبو شبان في القرية.


كما أخطرت قوات الاحتلال الفلسطينيين : موسى العدرة، وإبراهيم محمد محسن بوقف العمل في منزليهما في منطقة خلة عميرة بقرية أم لصفة، وتبلغ مساحة كل من المنزلين 150 مترا مربعا، كما أخطرت في خلة عميرة ذاتها بإزالة خزان مياه تعود ملكيته لعيسى حماد عليان.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
nykXs

الأسير مروان معدي من جفنا يدخل عامه الـ12 في الأسر

720235135341107870480

الاحتلال يعتقل شابا من القدس

999

صرف مساعدات للأيتام في قطاع غزة بقيمة 5 ملايين شيقل

00000

سطو مسلح على بنك في الخليل

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

ظ

تشييع شهداء جنين اليوم بمشاركة جماهيرية

أخبار متعلقة
احتلال 6

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الخليل

احتلال 4

الاحتلال يداهم عددا من المنازل في الخليل

0c22c59e7aac1d114120caaae448b369

الاحتلال يستولي على جرافة ومركبة لبلدية بيت أمر

احتلال 5

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من جنوب الخليل

احتلال 5

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويفتش محال تجارية في الخليل

احتلال 1

الاحتلال يعتقل طفلا من الخليل