الاحتلال يدمّر جدار مدرسة في الخضر جنوب بيت لحم

الوكيل الاخباري-
دمّرت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، جدار مدرسة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. اضافة اعلان
وأفاد رئيس مجلس بلدي الخضر إبراهيم موسى لـ"وفا
"، بأن قوات الاحتلال دمرت الجدار الحديدي الذي يفصل مدرسة اناث الخضر الثانوية، عن جدار الضم التوسعي بطول 30 مترا، مكونا من صفائح حديد مقوى وأسلاك شائكة، أقيم لحماية الطالبات من اعتداءات جنود الاحتلال والمستعمرين.
وأضاف موسى أن إزالة الجدار من شأنه ان يشكل خطرا على كافة الطلبة والطالبات في مجمع المدارس في البلدة القديمة والمحاذية جميعها لجدار الضم التوسعي.