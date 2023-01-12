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الخميس، 12-01-2023 04:46 م

الاحتلال يستدعي رئيس بلدية الظاهرية جنوب الخليل

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الوكيل الإخباري-استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، رئيس بلدة الظاهرية بهجت الجبارين، للتحقيق معه، في مركز التحقيق العسكري بمستوطنة "كريات أربع" الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الخليل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية ، قد أعلنت الليلة الماضية، عن استشهاد الشاب سند محمد عثمان سمامرة من بلدة الظاهرية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة "حفات يهودا"، المقامة على أراضي المواطنين  الفلسطينيين جنوب الخليل .

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