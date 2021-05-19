الاحتلال يستهدف 24 مركزا صحيا بقطاع غزة

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة ان الاحتلال قصف 24 مركزا صحيا في القطاع كان اخرها مركز الدرج الصحي اليوم الأربعاء ما يجعل الطواقم الطبية تعمل في ظروف غير أمنة وتحت خطر الاستهداف المباشر وغير المباشر.ودعا القدرة في تصريح صحفي مساء اليوم الاربعاء المجتمع الدولي الى الضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها وحماية الطواقم الطبية وفقاً للمواثيق الدولية مطالبا الجهات المعنية بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر لوصول المساعدات الصحية والوفود الطبية وتسهيل حركة الجرحى والمرضى من والى قطاع غزة.