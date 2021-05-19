الخميس 20-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

غزة تمطر مستوطنات الاحتلال بالصواريخ

طفل ينقل معاناة الفلسطينيين إلى العالم عبر الراب - فيديو

كتائب القسام تعلن استشهاد أحد قادتها

البرلمان العربي يثمن مواقف الملك تجاه فلسطين

الاحتلال يقصف وادي حامول بجنوب لبنان

الاحتلال يستهدف امرأة حامل وسط القطاع

إربد: وقفة تضامنية نصرة للقدس وغزة

غزة تقصف القدس المحتلة وتل أبيب

الاحتلال يستهدف 24 مركزا صحيا بقطاع غزة

هاشتاغ باللغة العبرية يتصدر تويتر بالاردن .. ما هو؟ - صور

الأربعاء، 19-05-2021 11:30 م

الاحتلال يستهدف 24 مركزا صحيا بقطاع غزة

f


الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة ان الاحتلال قصف 24 مركزا صحيا في القطاع كان اخرها مركز الدرج الصحي اليوم الأربعاء ما يجعل الطواقم الطبية تعمل في ظروف غير أمنة وتحت خطر الاستهداف المباشر وغير المباشر.
اضافة اعلان

ودعا القدرة في تصريح صحفي مساء اليوم الاربعاء المجتمع الدولي الى الضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها وحماية الطواقم الطبية وفقاً للمواثيق الدولية مطالبا الجهات المعنية بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر لوصول المساعدات الصحية والوفود الطبية وتسهيل حركة الجرحى والمرضى من والى قطاع غزة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202119215525931535147

غزة تمطر مستوطنات الاحتلال بالصواريخ

5202119165132969879064

طفل ينقل معاناة الفلسطينيين إلى العالم عبر الراب - فيديو

www

كتائب القسام تعلن استشهاد أحد قادتها

5202119135257284290192

الاحتلال يستهدف امرأة حامل وسط القطاع

غزة

وقف إطلاق النار في فلسطين يحتمل دخوله حيز التنفيذ عصر الجمعة

52021198508394412886

غزة تقصف القدس المحتلة وتل أبيب

أخبار متعلقة
520211822911900121941

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 227 شهيدا

XI2sf

صحة غزة توقف خدمات فحص كورونا بسبب العدوان

520211691542578322336

ارتفاع حصيلة عدد الشهداء في غزة إلى 188

مدفعي

اليوم السابع .. قصف مدفعي عنيف على شرقي قطاع غزة

520211414022544609034

ارتفاع عدد الشهداء في غزة الى 126

520211191439501529931

صحة غزة تعلن حالة الطوارئ لمواجهة العدوان الإسرائيلي وجائحة كورونا