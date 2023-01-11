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الأربعاء، 11-01-2023 04:27 م

الاحتلال يستولي على جرار زراعي وعربة في الأغوار الشمالية

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الوكيل الإخباري-استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على جرار زراعي وعربة في الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية.

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وقال رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، واستولت على جرار زراعي وعربة مجرورة للمواطن أحمد ذياب أبو خيزران، أثناء عمله في بعض الأراضي الزراعية.


يذكر أن الاحتلال استولى منذ مطلع العام الماضي على أكثر من 80 جرارا زراعيا، وصهريج مياه، ومركبة خاصة للسكان، في مناطق عديدة بالأغوار الشمالية.

 

وفا

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