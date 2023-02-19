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الأحد، 19-02-2023 04:57 م

الاحتلال يستولي على جرافة وجرار زراعي ويعتقل سائقيها في جنين

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الوكيل الإخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية جلبون شمال شرق جنين، اليوم الأحد، على جرافة وجرار زراعي واعتقلت سائقيها.

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وأفاد رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم قبها لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال استولت على جرافة وجرار زراعي بعد اقتحامها وسط قرية جلبون، واعتقلت سائقيها حمودي فرحان أبو الرب، ومحمد توفيق أبو الرب، أثناء عملهما في أراض زراعية.


وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن نور الدين محمد أبو الرب،وحولت سطح منزله إلى نقطة مراقبة عسكرية، وهددوا المواطن محمد حسن شلبي بإطلاق النار عليه، بينما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية.

 

كما ألحقت أضرارا مادية بمركبة تعود للمواطن كمال الشلبي.


 




 

 


 

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