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الخميس، 09-02-2023 01:54 م

الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء بثمانية منازل ومزرعة في نابلس

اخطار


الوكيل الاخباري - سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إخطارات بوقف البناء بثمانية منازل ومزرعة في قرية دوما، جنوب نابلس.

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وأفاد رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسلمت تسعة إخطارات بوقف البناء لثمانية منازل ومزرعة في المنطقة الغربية من القرية.


وأشار إلى أن المنازل تعود للفلسطينيين: عز الدين قيس دوابشة، وأنور فوزي سلاودة، ومأمون رشيد دوابشة (منزل من 3 طوابق)، وحازم عبد الجليل دوابشة (منزل من طابقين)، وأمين رشيد دوابشة، ومحمد نضال دوابشة (طابقين)، وآخر لفلسطيني من بلدة حزما، إضافة إلى مزرعة للفلسطيني إبراهيم عبد الرزاق دوابشة.


 




 

 


 

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