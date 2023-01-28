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السبت، 28-01-2023 01:02 م

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي تجاه الصحفيين في نابلس

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الوكيل الإخباري - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الرصاص الحي نحو عدد من الصحفيين قرب مدخل بيتا جنوب نابلس.

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وأفاد الصحفي وهاج بني مفلح لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاهه وزميله الصحفي محمد سمرين، أثناء إعدادهم مادة صحفية عن إغلاق مدخل البلدة.


وأضاف أن قوات الاحتلال هاجمتهم بالرصاص الحي رغم ارتدائهم الزي الصحفي، كما هاجمت الشبان بقنابل الغاز المسيل للدموع.


وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخل بيتا بالسواتر الترابية والآليات العسكرية منذ مساء أمس، بعدما أصيب خمسة فلسطينيين برصاص مستوطن عند مدخل البلدة.


وفا


 




 

 


 

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