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الأربعاء، 18-01-2023 03:18 م

الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في سبسطية

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الوكيل الإخباري-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.

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وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت الموقع الأثري في البلدة، وسط إجراءات حماية مشددة، واستعرضت خرائط للموقع.


وتتعرض البلدة بشكل ممنهج لاقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال، في محاولة لفرض أمر واقع، والسيطرة على المعالم الأثرية في البلدة.

 

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