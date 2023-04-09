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الأحد، 09-04-2023 08:25 ص

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط الأغوار

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الوكيل الاخباري - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية في محيط الأغوار الشمالية.

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وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال حفرت أمس خندقا في سهل البقيعة شرق قرية عاطوف، ووضعت بوابة حديدية على الطريق الواصل إلى الرأس الأحمر وأغلقها، لمنع تنقل الفلسطينيين.


وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الواصل بين خربة ابزيق وقرية بردلة بالأغوار الشمالية بالمكعبات الإسمنتية، كما أحضرت مزيدا من هذه المكعبات إلى حاجز تياسير العسكري الذي أغلقته على فترات متقطعة، كما شددت من إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا، وفتشت مركبات الفلسطينيين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.


وأشار بشارات إلى أن قوات الاحتلال منعت الفلسطينيين الذين يسكنون في تجمعات حمصة البقيعة، والحديدية، ومكحول، وسمرا من التنقل لجلب المياه لعوائلهم ومواشيهم.

 

وفا

 

 


 




 

 


 

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