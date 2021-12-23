الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من السيلة الحارثية غرب جنين

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ومصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت: محمد مهدي أبو الخير، ومحمد عاهد أبو الخير، وفؤاد عبد الرحمن جرادات، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.



وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير إبراهيم موسى طحاينة وحطمت باب المنزل الرئيسي وعبثت بمحتوياته

وفا