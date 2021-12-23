الخميس 23-12-2021
الوكيل الاخباري

الحواتمة يؤكد على التنسيق والتكامل لتلمس احتياجات المواطن وخدمته

ايعاز من مدير الامن العام بشأن امتحانات الثانوية العامة التكميلية

إقرار استمرارية الاعتماد الخاص لبعض التخصصات الجامعية

العجارمة يؤكد ثقة الوزارة بخبرة واحترافية المعلمين في إدارة امتحان الثانوية العامة

توقيف طبيب يعمل في وزارة الصحة لممارسته عمله وهو مصاب بكورونا

43 وفاة و2239 إصابة جديدة بكورونا اليوم

الكيلاني لـ الوكيل: أكثر من 100 مليون دينار ديون على الحكومة لموردي الأدوية والمستودعات

لبنان: نقيب أصحاب الأفران يعلن عن توقف إنتاج الخبز مطلع العام

الاردن يشارك في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء التنمية العرب

البلبيسي لـ الوكيل : هذه الأعراض التي ظهرت على المصابين بأوميكرون في الأردن

الخميس، 23-12-2021 03:23 م

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من السيلة الحارثية غرب جنين

1634538604byxC5


الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

اضافة اعلان


وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ومصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت: محمد مهدي أبو الخير، ومحمد عاهد أبو الخير، وفؤاد عبد الرحمن جرادات، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.


وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير إبراهيم موسى طحاينة وحطمت باب المنزل الرئيسي وعبثت بمحتوياته

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
53d343e42bf6e3086b1f3caa5d780cfb

129 يوما على إضراب الأسير هشام أبو هواش

image_750x_619a474dc1891

مئات المستوطنين يقتحمون أراضي الفلسطينيين بين بلدتي سيلة الظهر وبرقة شمال نابلس

84db31b6-8f3b-4ffb-858a-f8e69a8cd23f

الاحتلال يحذر عائلة سالم في الشيخ جراح من المشاركة بأي فعاليات تضامنية قرب منزلها

bD3PW

إصابات بـالمطاط والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في برقة شمال نابلس

12d93412-9b88-4ce4-8015-108251892902

جرافات الاحتلال تتوغل شرق المغازي

1bfa5383-269c-4232-a8dd-2bbc14dc4133

مستوطنون يقتلعون ويحطمون نحو 350 شجرة زيتون في يطا

أخبار متعلقة
bce427dc5f9e7918e03d38e8e125d387-jpg-66488346257744171

الاحتلال يغلق مداخل يعبد جنوب غرب جنين

9999148629

الاحتلال يعتدي بالضرب على شاب من بلدة يعبد جنوب جنين

2cac6763537b2a8b3bb8ee59c5ca2d47

الأسير حسن بزور من جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

9999148048

الاحتلال يعتقل شابا من بلدة ميثلون جنوب جنين

jesh

الاحتلال يعتقل شاباً من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

xbTIo

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل يعبد