الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل بالخليل

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال يوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم طفل في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان



واقتحمت قوات الاحتلال قاعة حفلات في منطقة مفرق الصاحب جنوبي الخليل، وفضت حفلاً لعائلة الأسير بركة طه بمناسبة إنجاب زوجته ثلاثة توائم عبر النطف المهربة.



واعتقلت قوات الاحتلال شقيقي الأسير أنس وراجح طه بعد مداهمة القاعة وإيقاف الحفل.



والأسير طه (39 عاماً) اعتقل عام 2002 وتلقى حكماً بالسجن لمدة 35 عاماً، وأفرج عنه لخمس سنوات منذ عام 2011، قبل إعادة اعتقاله وإرجاع حكمه السابق.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الطفل منتصر أبو رميلة بعد الاعتداء عليه قرب حاجز الكرنتينا في الخليل.

صفا