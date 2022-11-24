الخميس 24-11-2022
الوكيل الاخباري

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بحر غزة

إصابات بالاختناق واعتقال خمسة فلسطينيين في الخليل

النفط عالمياً قرب أدنى مستوياته في شهرين

وظائف حكومية شاغرة في وزارة الطاقة وصندوق التنمية والتشغيل

وظائف شاغرة في بلديتي السرو والجيزة

اليرموك تعلن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس -تفاصيل

نقيب الألبسة: تخفيضات الجمعة البيضاء حقيقية وتصل إلى 50%

الأمن السيبراني يحذر من محاولات خداع واحتيال إلكترونية على واتساب- صورة

300-200 متبرع بالقرنية سنويا بعد الوفاة في الأردن

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الخميس، 24-11-2022 07:32 ص

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل بالخليل

dLHdK


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال يوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم طفل في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان


واقتحمت قوات الاحتلال قاعة حفلات في منطقة مفرق الصاحب جنوبي الخليل، وفضت حفلاً لعائلة الأسير بركة طه بمناسبة إنجاب زوجته ثلاثة توائم عبر النطف المهربة.


واعتقلت قوات الاحتلال شقيقي الأسير أنس وراجح طه بعد مداهمة القاعة وإيقاف الحفل.


والأسير طه (39 عاماً) اعتقل عام 2002 وتلقى حكماً بالسجن لمدة 35 عاماً، وأفرج عنه لخمس سنوات منذ عام 2011، قبل إعادة اعتقاله وإرجاع حكمه السابق.


كما اعتقلت قوات الاحتلال الطفل منتصر أبو رميلة بعد الاعتداء عليه قرب حاجز الكرنتينا في الخليل.

 

صفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال بحر

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بحر غزة

احتلال 9

إصابات بالاختناق واعتقال خمسة فلسطينيين في الخليل

888

الاحتلال يتسلم جثة شاب إسرائيلي بعد يومين من اختطافها

0

فيديو جديد يوثق لحظة الانفجار بعملية القدس أمس

3Cq7O

الاحتلال يخطر بوقف البناء في 11 مبنى سكنيا وإزالة 20 منشأة زراعية شمال أريحا

700x414

وقفة إسناد للأسرى في طوباس

أخبار متعلقة
احتلال 9

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

ززز

الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويغلق كافة مداخل الخليل

خ

قتيل وإصابة 5 مستوطنين بإطلاق نار قرب مستوطنة بالخليل واستشهاد المنفذ

اسعاف فف

إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم العروب

احتلال9

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الخليل

اسعاف 5

الخليل .. إصابات بمواجهات مع الاحتلال