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الثلاثاء، 18-01-2022 03:50 م

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخليل، واعتقلت الشاب رضوان عبد الله أبو داوود، كما اعتقلت من بلدة الشيوخ المواطن سلامة عبد موسى الوراسنة (57 عاما)، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.


وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض لــ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت رئيس البلدية السابق فرحان موسى حسين علقم (57 عاما).


كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات السموع وسعير وحلحول، وعلى مدخل المدينة الشمالي والجنوبي "الحرايق"، وعلى مدخل مخيم الفوار، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الفلسطينيين ، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

 

وفا

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