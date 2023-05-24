الاحتلال يعتقل جريحا ووالده من جنين

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، فلسطيني ونجله الجريح من جنين وسط اندلاع مواجهات، بينما تم اقتحام بلدة جبع جنوبا.

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وذكرت مصادر امنية لـ " وفا "، أن قوات الاحتلال اعتقلت الجريح أحمد أبو عزيز، ووالده محمد عواد أبو عزيز، بعد اقتحام مدينة جنين ومداهمة منزلهما بالحي الشرقي، حيث الحقت خرابا في المنزل وتسببت باندلاع حريق داخل منزل الجريح احمد، بفعل قنابل الصوت، حيث عملت طواقم الدفاع المدني على اخماد الحريق، بالتزامن مع اندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.



وفي السياق، اقتحمت تلك القوات بلدة جبع بعد تسلل وحدات خاصة مستعربة وداهمت منزل المواطن الفلسطيني محمد الهدهد.

وفا