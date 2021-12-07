الاحتلال يعتقل خمسة شبان من الخليل

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة شبان من محافظة الخليل.

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وأفادت مصادر محلية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر حمزة عبد المهدي بدوي الزهور (27 عاما)، عقب تفتيش منزله في بلدة بيت كاحل، والعبث بمحتوياته.



كما فتشت عددا من المنازل في البلدة، وعاثت بمحتوياتها خرابا، عرف من أصحابها: سعيد الزهور.



وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لــ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية طوبا بمسافر يطا جنوب الخليل، واعتقلت كلا من: يوسف عمر أبو جندية (22 عاما)، ورضوان إبراهيم أبو جندية (30 عاما)، وجبر إبراهيم علي عوض (38 عاما).



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب باسم يونس مطاوع مسالمة من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، أثناء عودته من السفر على معبر الكرامة.



وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية في عدة احياء بمدينة الخليل، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.



وفا

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