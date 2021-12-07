الثلاثاء 07-12-2021
الوكيل الاخباري

"الأطباء" تحذر الأردنيات: "البوتوكس والفيلر" من اختصاص الأطباء وليس صالونات التجميل

الأسرة النيابية: مناقشة القوانين الإصلاحية على رأس الأولويات

الصحة العالمية تحسم الجدل حول إلزامية لقاح كورونا

ضبط أكثر من 1400 اعتداء على خطوط المياه في محافظات الشمال

العرموطي يسأل عن ارتفاع الوفيات بكورونا وتدهور الوضع الوبائي

الجمارك: ضبط كميات كبيرة من المعسل ولوازم سجائر إلكترونية

الخرابشة يحمل ملفات الكهرباء والنفط لفلسطين والقدس من المناطق المستهدفة

ميثاق وطني أردني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

الخدمات الطبية الملكية: فحص PCR شرط لإتمام إجراء العمليات الجراحية

الفراية: حريصون على معالجة أية معوقات تواجه المستثمرين

الثلاثاء، 07-12-2021 12:20 م

الاحتلال يعتقل خمسة شبان من الخليل

17309ea1e8db363c7ff37399b63f6e00


الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة شبان من محافظة الخليل.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر محلية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر حمزة عبد المهدي بدوي الزهور (27 عاما)، عقب تفتيش منزله في بلدة بيت كاحل، والعبث بمحتوياته.


كما فتشت عددا من المنازل في البلدة، وعاثت بمحتوياتها خرابا، عرف من أصحابها: سعيد الزهور.


وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لــ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية طوبا بمسافر يطا جنوب الخليل، واعتقلت كلا من: يوسف عمر أبو جندية (22 عاما)، ورضوان إبراهيم أبو جندية (30 عاما)، وجبر إبراهيم علي عوض (38 عاما).


كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب باسم يونس مطاوع مسالمة من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، أثناء عودته من السفر على معبر الكرامة.


وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية في عدة احياء بمدينة الخليل، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
946409c7-2422-4bd4-9b89-3c5ac57c3af8

الاحتلال يهدم 3 غرف زراعية في نحالين غرب بيت لحم

1638868346I1O1w

الاحتلال يهدم منزلا وبئر مياه ويجرف 105 دونمات في محافظة الخليل

1234853838

الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من عرابة جنوب جنين

83d3a090-9f34-433c-9c17-e63c6ecb6c41 (1)

نابلس: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

ed9704c6-cc0e-4747-8bbc-5d3c556c8c3b

رغم خطورة وضعه الصحي: الأسير هشام أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 112

Txemt

هيئة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان يواجه وضعا صحيا مقلقا

أخبار متعلقة
473422288f4bf6b7e176734d101f0d73-jpg-83411567868357221

الاحتلال يهدم مسكنا شرق يطا جنوب الخليل

image_750x_5facd475d1c1f

الاحتلال يعتقل شابا من دورا جنوب الخليل

image

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين ويقتحم عدة بلدات وقرى في رام الله

b7f559fe-5e64-4c4a-9e3f-e76a3a75709a

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من مدينة الخليل

image_750x_5fbf4e359c7d9

الاحتلال يعتقل شابا من الخليل

resize

الاحتلال يهدم بركسا لبيع قطع المركبات جنوب الخليل