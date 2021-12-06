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الإثنين، 06-12-2021 01:06 م

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين ويقتحم عدة بلدات وقرى في رام الله

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، أربعة فلسطينيين ، وفتشت عددا من المنازل بينها منازل أسرى محررين، خلال حملة اقتحامات واسعة طالت عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة.

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ففي بلدة سلواد شمال مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر معتز حامد، وعبد الرحمن فارس، والطالب في جامعة بيرزيت عبد الغني فارس.
كما اعتقل جنود الاحتلال خالد نوابيت من بلدة برقة شمال مدينة رام الله.


واقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: نعلين، ودير قديس، وخربثا بني حارث، وبلعين، غرب رام الله، وفتشت منازل الفلسطينيين وعاثت فيها فسادا، ومنها منزل الأسير المحرر احمد حمودة من قرية خربثا بني حارث، ومنزل اديب أبو رحمة في قرية بلعين.

 

وفا

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