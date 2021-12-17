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الجمعة، 17-12-2021 10:03 ص

الاحتلال يعتقل خمسة مقدسيين من البلدة القديمة

جيش احتلال


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، خمسة مواطنين من البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، بينهم ثلاثة أشقاء.

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وأفادت مصادر في القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منازل عائلة غوشة في منطقة باب حطة بالبلدة القديمة واعتدت على العائلة، قبل أن تعتقل الأشقاء الثلاثة: أيمن ومحمد وأحمد كمال غوشة، والشابين يوسف محمد غوشة؛ وعمر إبراهيم.


وكانت قوات الاحتلال اقتحمت ليلا منطقة باب حطة وأطلقت قنابل الغاز والصوت في المنطقة؛ ونفذت حملة مداهمات لعدد من المنازل.


كما اقتحمت مخابرات الاحتلال برفقة الكلاب البوليسية، فجر اليوم، منزل الأسير المقدسي المحرر محمد خالد عويسات في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وفتشت المنزل وعاثت فيه خرابا.


 يذكر أن عويسات أسيرٌ مقدسي محرر، اعتُقل عدة مرات، كان آخرها في شهر تشرين أول الماضي.


وفا


 




 

 


 

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