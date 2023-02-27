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الإثنين، 27-02-2023 01:52 م

الاحتلال يعتقل راعي أغنام في المعرجات غرب أريحا

ررر


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، راعي أغنام، في منطقة المعرجات غرب أريحا.

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وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت راعي الأغنام محمد سليمان كعابنة (55 عاما) من سكان عرب المليحات غرب أريحا، خلال رعيه أغنامه، وأجبروه على مغادرة المراعي.


ويقطن بمنطقة المعرجات، مئات الفلسطينيين من عرب الكعابنة والمليحات، ممن يعتاشون على تربية الثروة الحيوانية، ويعتمدون على الرعي لتوفير الغذاء للأغنام والماشية، ويصعّد الاحتلال والمستوطنون من اعتداءاتهم بحق رعاة الأغنام.

 

وفا


 




 

 


 

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