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الخميس، 19-01-2023 09:56 ص

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من الخليل بينهم صحفي

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الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل، بينهم صحفي.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة سعير شمال شرق الخليل، واعتقلت الصحفي عبد المحسن شلالدة، ومحمد علي أبو طبيخ ونجله علي، وعيسى أحمد حسين شلالدة ونجلة إبراهيم، وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.


وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر، واعتقلت الأسيرين المحررين كرم يوسف اخليل (27 عاما)، وأمين عماد اصليبي(21 عاما) بعد تفيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما .

 

وفا


 




 

 


 

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