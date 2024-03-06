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الأربعاء، 06-03-2024 10:47 ص

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من رام الله بينهم معتقل محرر

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة مواطنين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم معتقل محرر.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد أحمد الخطيب، من بلدة بيتونيا، وأحمد محمد علقم، وأحمد فراس الحاج (20 عاما)، من بلدة بيت سيرا، غرب رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: المحرر عمر ناهض البرغوثي (53 عاما)، من قرية دير غسانة، ولؤي زهير البرغوثي (48 عاما)، ومهند سعيد البرغوثي (52 عاما)، من قرية كفر عين، شمال غرب رام الله، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

 




 

 


 

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