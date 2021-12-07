الاحتلال يعتقل طالبا في بلدة تقوع شرق بيت لحم

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طالبا من مدرسة ذكور تقوع الثانوية شرق بيت لحم.

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وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب مصعب ماهر صبيح (17 عاما)، أثناء خروجه من المدرسة، متجها صوب منزله.



يشار الى أن قوات الاحتلال صعدت من اعتداءاتها بحق طلبة المدارس في بلدة تقوع، وإطلاق قنابل الغاز والصوت صوبهم أثناء ذهابهم من المدارس وعودتهم منها، واحتجاز واعتقال عدد من الطلبة، عدا عن التواجد المكثف يوميا في محيطها.



وفا

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