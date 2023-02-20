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الإثنين، 20-02-2023 08:49 ص

الاحتلال يعتقل طفلا وشابا من بيت لحم

احتلال 6


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، طفلا وشابا من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

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وأفاد الناشط أحمد صلاح ، أن الاحتلال اعتقل محمود اسماعيل سالم صلاح ( ١٨ عاما)، وعبد خليل صلاح (١٦ عاما) ، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.


كما سلمت قوات الاحتلال ذوي الشاب كريم محمد دعدوع بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، بعد أن داهمت منزل والده.


وأفاد صلاح، بأن مواجهات اندلعت في البلدة أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، دون أن يبلغ عن إصابات.

 

وفا


 




 

 


 

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