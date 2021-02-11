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الخميس، 11-02-2021 08:39 ص

تحطيم محتويات المنزلين

الاحتلال يعتقل مواطنين إثنين أحدهما أسير محرر من جنين

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، مواطنين من محافظة جنين، أحدهما أسير محرر.

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وأوضحت مصادر فلسطينية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عبد الباسط الحاج بعد اقتحام منزله في قرية جلقموس شمال شرق جنين.


ومن قرية الجلمة شمال شرق جنين، ذكر ذوو المعتقل محمود أنيس شعبان (35 عاما) ، أن قوات الاحتلال اعتقلته بعد مداهمة منزله ومنزل شقيقه رايق، وحطم جنود الاحتلال محتويات المنزلين بعد أن عاثوا فسادا وخرابا فيهما.

 

المصدر : وفا 

 

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