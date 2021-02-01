إصابة فلسطينيين إثنين برصاص الاحتلال في جنين

الوكيل الإخباري - أصيب، اليوم الإثنين، مواطنين من بلدتي عرابة وعانين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تواجدهما قرب جدار التوسع العنصري، بمحاذاة بلدة برطعة جنوب غرب جنين.

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وذكرت مصادر فلسطينية ، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المواطنين اثناء تواجدهما في المنطقة المذكورة، ما أدى إلى إصابة احدهما بالرصاص في قدميه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، واحتجزت الآخر لديها، قبل ان تسلمه للاسعاف في وقت لاحق.

المصدر : وفا

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