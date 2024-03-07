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الخميس، 07-03-2024 06:49 ص

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من مدينة رام الله

الاحتلال يفتش


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، فلسطينيين بعد اقتحامها عدة أحياء في مدينة رام الله.

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وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية والأسيرة المحررة بشرى الطويل بعد اقتحام منزل عائلتها في حي الطيرة برام الله، وتخريب محتوياته، مضيفة أن الطويل تعرضت للشتم والضرب والاعتداء خلال عملية الاعتقال.


كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابة صمود مطير بعد مداهمة منزل عائلتها في المدينة.


وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال تمركزت في شارع الكلية الأهلية بمنطقة "رام الله التحتا"، ثم اقتحمت حي الطيرة وداهمت عدة منازل.


 




 

 


 

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