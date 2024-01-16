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الثلاثاء، 16-01-2024 08:41 ص

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من محافظة الخليل

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وذكرت مصادر امنية لوكالة "وفا" أن قوات الاحتلال داهمت بلدة اذنا غرب الخليل واعتقلت كلا من: معاذ محمد رشيد ابو جحيشة وشقيقه غسان، محمد رشيد ابو جحيشه ونجله محمد، تامر زاهر ابو جحيشة، واسماعيل ابو زلطه، خالد ابراهيم عوض، علي مختار ابو جحيشة، محمد عايد ابو جحيشة.


كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، رأفت طالب ابو سباع الدراويش، حمزة منجد قزاز، ايهم فيصل الحروب، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.


كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وفتشت عدة منازل، واقتحمت بلدة بني نعيم وفتشت عدة منازل لعائلة زيادات


كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، واغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.

 




 

 


 

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