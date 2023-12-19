الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين من الخليل

الوكيل الاخباري-

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين فلسطينيين خلال حملة مداهمة وتفتيش نفذتها في بلدات صوريف، وبني نعيم، ويطا، ومخيم الفوار في محافظة الخليل.وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال حملة مداهمة وتفتيش لعدد من منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، عاهد يوسف غنيمات، فيما استولت على عدد من مركبات المواطنين الفلسطينيين بعد اقتحام عدد من الأحياء في البلدة.ومن بلدة بني نعيم شرق الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء: محمد، وعبد المجيد ورامي محمود عاشور، ومحمد مصباح زيدات، واندلعت مواجهات في البلدة.