الثلاثاء 19-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الحرس الثوري الإيراني: "طوفان الأقصى" بداية لأحداث كبرى عالميا وإقليميا

الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 97

الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل آخرين من رام الله

تايوان تعلن استعدادها لمساعدة الصين في عملية البحث والإنقاذ بعد الزلزال القوي

الأمم المتحدة: غزة أخطر مكان بالعالم على الأطفال

دراسة للأورومتوسطي: 71% من سكان غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع

خبراء عسكريين: مجموعات مدعومة من ميليشيات إقليمية تسعى لاستهداف الأمن الوطني

أسعار الذهب بالأردن اليوم .. هكذا بلغ سعر عيار 21 !

اليابان: موقف موسكو من النزاع على ملكية جزر الكوريل غير عادل

أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط مخاوف اضطراب الإمدادات

عاجل

خبراء عسكريين: مجموعات مدعومة من ميليشيات إقليمية تسعى لاستهداف الأمن الوطني

الثلاثاء، 19-12-2023 09:23 ص

الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين من الخليل

1220231310484216034529


الوكيل الاخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين فلسطينيين خلال حملة مداهمة وتفتيش نفذتها في بلدات صوريف، وبني نعيم، ويطا، ومخيم الفوار في محافظة الخليل.اضافة اعلان


وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال حملة مداهمة وتفتيش لعدد من منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، عاهد يوسف غنيمات، فيما استولت على عدد من مركبات المواطنين الفلسطينيين بعد اقتحام عدد من الأحياء في البلدة.

ومن بلدة بني نعيم شرق الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء: محمد، وعبد المجيد ورامي محمود عاشور، ومحمد  مصباح زيدات، واندلعت مواجهات في البلدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11-124-1920x1080

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

ك

الحرس الثوري الإيراني: "طوفان الأقصى" بداية لأحداث كبرى عالميا وإقليميا

thumbs_b_c_60bc9e0a93ea20f9f3d49f3677195f46

الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 97

12202311154955299303032

الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل آخرين من رام الله

thumbs_b_c_99d166391fbe65c4b950d97449f09888

الأمم المتحدة: غزة أخطر مكان بالعالم على الأطفال

مممم

دراسة للأورومتوسطي: 71% من سكان غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع

أخبار متعلقة
179-601x330

إصابة شاب برصاص الاحتلال على مدخل خربة قلقس جنوب الخليل

00062690357354321222153813313223

الاحتلال يعتقل شقيقين من اذنا غرب الخليل

2d758d92-1b2e-43f2-8b46-c2c6ee844af8.jfif-2ede5038-2756-4474-ba10-13155160420d

الاحتلال يهدم منزلا في بني نعيم شرق الخليل ويشرد 20 فردا

112023692951330950665

الاحتلال يعتقل 29 فلسطينيا من الخليل

1120232291338942773870

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من محافظة الخليل

2017_07_26_10_44_02

الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بينهم أشقاء من الخليل