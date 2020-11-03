الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة الغربية

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 13 مواطنا فلسطينيا في حملة دهم واسعة شنتها بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، ما أدى الى اندلاع مواجهات، في الوقت الذي قامت به قوات الاحتلال بتجريف أرض في القدس المحتلة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت، وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله والبيرة وطولكرم ونابلس، واعتقلت المواطنين الثلاثة عشر بزعم انهم مطلوبون. من جهته، اوضح مركز معلومات وادي حلوة ببيان، أن آليات الاحتلال جرفت أرضاً في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا، وهدمت بركسا للخيول في قرية جبل المكبر جنوب القدس، كما جرفت أرضية باطون وساحة للخيول.



واضاف أن الاحتلال اقتحم بلدة الجيب شمال غرب القدس وفتشت مركبات الأهالي، وشددت من إجراءاتها على حاجز بيت إكسا ودققت في هويات المواطنين الفلسطينيين.



كما اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم، خربة ابزيق بالأغوار الشمالية المحتلة، وحاصرت مساكن المواطنين فيها ومنعتهم من الخروج، واستولت على عدد من المركبات والخلايا الشمسية التي يستفيد منها السكان لتوليد الكهرباء.



