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الإثنين، 07-03-2022 03:38 م

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من رام الله

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة مواطنين فلسطينيين  من محافظة رام الله والبيرة.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خالد محمد أبو البها (44 عاما) من بيتونيا، ورمضان محمود رمضان عطا (22 عاما) من دير أبو مشعل غرب رام الله، والطالب في جامعة بيرزيت سفيان المقدادي، بعد أن داهمت منزله في حي سطح مرحبا في البيرة.


وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسام إيهاب الدميسي خلال اقتحام حي المصايف من مدينة رام الله.


وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بهاء الريماوي الليلة الماضية من بلدة بيت ريما شمال غرب المدينة، وأفرجت عنه في وقت لاحق.

 

وفا

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