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الأربعاء، 09-03-2022 10:57 ص

الاحتلال يعتقل 20 مواطنا فلسطينيا من الضفة

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الوكيل الإخباري-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 20 مواطنا فلسطينيا، من الضفة.

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ففي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال: داوود رفيق عيسى رنتيس (20 عاما)، وتوفيق عيسى رنتيس (60 عاما)، وابنه محمد (20 عاما) من مخيم الجلزون، والأسير المحرر مهدي يوسف البرغوثي، وهاني ممدوح عطا، ومؤمن سعيد دهشان عطا، وحسين شاهر غيد من دير أبو مشعل.


ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أسرى محررين، وهم: خالد محمد الحاج، ومحمد احمد سوقية، ومحمود كامل العيه من حي الهدف وواد برقين، فيما اعتقلت الشاب ابراهيم لبيب نواصرة، والأسير المحرر علي نواصرة، بعد أن داهمت منزليهما في قرية فحمة.


ومن الخليل، اعتقل جنود الاحتلال خمسة مواطنين فلسطينيين، وهم الأسيران المحرران محمد عرفات القواسمي، واشرف المحتسب، وشاهر أبو عيشة، ونبيل عابدين، وجميعهم من مدينة الخليل، والشاب رأفت ذياب أبو قبيطة من بلدة يط.


كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى حمادة طارق صباح (16  عاما) من بلدة تقوع شرق بيت لحم، والأسير المحرر مرشد الشوامرة من بلدة الرام شمال القدس، والشاب يوسف عبد الكريم شقير (20 عاما) من بلدة الزاوية غرب سلفيت.

 

وفا

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