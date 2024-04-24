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الأربعاء، 24-04-2024 12:09 م

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما لا يقل عن 15 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.

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وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات جنين ونابلس ورام الله والخليل والقدس، إلى جانب ذلك يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات، ترافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل الفلسطينيين، وعمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.


ونوه البيان إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى نحو 8445 حالة، لافتاً إلى أنها شملت من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.





 




 

 


 

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