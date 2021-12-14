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الثلاثاء، 14-12-2021 02:28 م

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

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فمن محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: الفتى نوار مزهر التميمي (16 عاما) من دير نظام، ومحمد تيسير زهران (41 عاماً)، ونضال إبراهيم البيض (32 عاماً)، من دير أبو مشعل، والطالب في جامعة بيرزيت أسيد أبو عادي من منزله في بلدة كفر نعمة.


ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين ، بعد مداهمة منازلهم، والعبث بمحتوياتها، وهم: جهاد موسى شلالدة ومحمد كوازبة من بلدة سعير، ومحمد يوسف وراسنة، وقسام عاطف حلايقة من بلدة الشيوخ، وحسن مازن ابو دبوس من بلدة ترقوميا.


فيما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من محافظة طولكرم، وهم: علي العبوشي من مدينة طولكرم، وفادي عبد الفتاح خطاب من بلدة كفر اللبد، وعمر عساف وهيثم يعقوب من بلدة فرعون.


وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، وهما: عرابي محمود الجواريش (25 عاما) من منطقة جبل الموالح وسط المدينة، وموسى محمد عبد ربه من قرية الولجة غربا.


أما في محافظة نابلس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي عويس من اللبن الشرقية، بعد تصدي أهالي القرية لمحاولة اقتحام عشرات المستوطنين مدرسة بنات اللبن الثانوية.

 

وفا

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