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الثلاثاء، 16-11-2021 03:13 م

الاحتلال يواصل انتهاكاته: إصابات واعتقالات واقتلاع أشجار زيتون واقتحام للأقصى

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الوكيل الإخباري-واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم الإثنين، انتهاكاتهم بحق أبناء شعبنا ومقدساتهم وممتلكاتهم.

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وفي هذا السياق، أصابت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين واعتقلت آخرين واقتلعت أشجار زيتون في عدة مناطق بالضفة الغربية، فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، واعتدوا على فلسطينيين ومركباتهم قرب نابلس.


مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويصيبون فلسطينييون ويحرقون أشجار زيتون
وفي القدس المحتلة، اقتحم 131 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.


وفي نابلس، أصيب ناصر حجة بجروح في الوجه، فيما أصيب شادي أبو عمر برضوض، ومحسن ساري حجي بحجر في رأسه، خلال تصديهم لهجوم مستوطنين قرب قرية برقة، شمال المحافظة.


ورشق المستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة أثناء مرورها على شارع جنين- نابلس، ما أدى لتحطيم زجاج عدد منها.


وفي الخليل، أحرق مستوطنون 50 شجرة زيتون ونصبوا بيتين متنقلين في أراض واقعة بمنطقة صرارة في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، تعود لمحمد بدوي الحلايقة وشقيقيه نعيم وناصر.


إصابات واعتقالات وتجريف أراض واقتلاع أشجار
وأصيب شابان بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس.


وذكر الهلال الأحمر، أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الركبة واليد جرى نقلهما للمستشفى، و24 بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت في شارع عصيرة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الحكيم شاهين.


وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، بينهم ثلاثة أشقاء، هم: قيس وموسى ومروان هيثم مصطفى من العيسوية، والفتى عمر محمد شويكي من حي الثوري في بلدة سلوان، كما استدعت مسؤول الشبيبة الفتحاوية في العيسوية منصور محمود (27 عاما) للتحقيق، وهي المرة الثالثة خلال أسبوع.


كما أغلقت قوات الاحتلال مدخلي بلدة حزما الشمالي والجنوبي، وأوقفت عددا من المركبات ومنعت المواطنين من الدخول للبلدة أو الخروج منها.
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عاهد تيسير دبابسة من خربة الكرمل في يطا، وفككت "بركسا" واستولت عليه في قرية ارفاعية، تبلغ مساحته نحو 80 مترا مربعا ويستخدم لتربية الماشية وتعود ملكيته للمواطن حمودة صبري العمور.


وفي سلفيت، اقتلعت جرافات الاحتلال 250 شجرة زيتون، وجرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، في منطقتي المحاجر والخلايل في منطقة الرأس غربا، وسرقت بعضها بعد اقتلاعها.


وفي جنين، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط بلدة يعبد، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى محيط امريحة بمنطقة يعبد وحاجز "دوتان" العسكري، كما نفذت عملية إنزال جوي في سهل بلدتي عرابة وفحمة، ونشرت فرقة مشاة بين كروم الزيتون في تلك المنطقة.

 

وفا

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