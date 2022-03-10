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الخميس، 10-03-2022 04:20 م

الاحتلال يعتقل 24 مواطنا فلسطينيا من الضفة

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الوكيل الإخباري-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة، طالت 24 مواطنا من الضفة.

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ففي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين فلسطينيين، وهم: محمد جمعة سليم، ومعاذ اسلام رضوان، وصلاح يعقوب سويدان، وعادل فالح دحبور، ومحمد بلال رضوان، ومحمود حسن سلامة، ومصطفى بلال عناية، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.


ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة مواطنين فلسطينيين، وهم: الاشقاء رشاد، ومحمد، وغازي، وعماد غنام، ومعين علاونة، وجميعهم من بلدة جبع، ومحمد محاسنة من دير أبو ضعيف.


ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين، وهم: فريد عبد الحليم حماد (49 عاما)، وقاسم رياض طالب حماد (36 عاما)، وعبد الرحمن جبريل حبش حماد (20 عاما)، وخليل حسن جميل حامد (36 عاما)، من بلدة سلواد، ورئيس مجلس قرية بيتين رائد طايع حامد، والأسيران المحرران عبد الرحمن الريماوي، ووسام مطير الأسمر من بيت ريما شمال غرب رام الله، وسالم قطش من قرية عين يبرود شرق رام الله.


كما احتجز جنود الاحتلال الأسير المحرر بسام عبد الرحمن عبد الرزاق حماد (48 عاما) والد الشهـيد أنس حماد، ولؤي نوح فارس حماد (36 عاما)، ومحمد جبريل حبش حماد (30 عاما) من البلدة، وأفرجت عنهم لاحقا.
واعتقلت قوات الاحتلال المواطن حمزة محمد الرواشدة من بلدة السموع جنوب الخليل، وعدي حسن هماش (29 عاما)، ومحمد نضال أبو عكر (26 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

 

وفا

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