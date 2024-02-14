الأربعاء 14-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 14-02-2024 11:49 ص

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا

احتلال 5


الوكيل الاخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات واسعة في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللتها مواجهات واعتقالات طالت 25 فلسطينيا، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت هؤلاء الفلسطينيين وحولتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.


وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة الغربية لاسيما في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.


 




 

 


 

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