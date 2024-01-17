قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين من الخليل

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 8 فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل كلا من: عز الدين حمدي العويوي، وأحمد أيوب اسحق الجمل، واشرف انور القاضي.

ومن بلدة يطا جنوب الخليل اعتقلت فادي العمور.



ومن بلدة بني نعيم شرق الخليل، اعتقلت محمد علي زيدات، وعلي احمد عايش زيادات، وعبد الناصر علي زيادات، وفادي يوسف زيادات، واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها والاعتداء عليهم بالضرب المبرح الى جهة أحد مراكز التوقيف والاعتقال.



كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل وفي بلدات بيت امر ويطا وبني نعيم ودورا، عرف من اصحابها: عائلات زيادات، وأبو عياش، ومسالمه، وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خرابا. كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

