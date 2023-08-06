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الأحد، 06-08-2023 09:41 ص

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل

احتلال 5


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة فلسطينيين، وداهمت عدة منازل في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خضر شديد العويوي، والاسير المحرر بلال عمران أبو حسين، بعد أن داهمت منزليهما في منطقة خلة الدار جنوب المدينة.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يحيى زكريا محيسن (22 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.


كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، عُرف منها منزلا الأسيرين المحررين: مجاهد المسالمة، ومحمد عبد الحميد شطارة.

 

وفا


 




 

 


 

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