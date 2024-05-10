الجمعة 10-05-2024
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الجمعة، 10-05-2024 11:38 ص

ارتفاع المؤشرات الأوروبية في مستهل آخر جلسات الأسبوع

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الوكيل الإخباري-ارتفعت مؤشرات الأسواق الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية في المملكة المتحدة.

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ونما اقتصاد بريطانيا بنحو 0.6 بالمئة في أول 3 أشهر من عام 2024، مقابل الانكماش بنحو 0.3 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.

 

وكان الاقتصاد البريطاني دخل حالة من الركود التقني في النصف الثاني من العام الماضي. وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.5 بالمئة إلى 519 نقطة.

 

كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3 بالمئة مسجلاً 18750 نقطة، وفوتسي البريطاني بنحو 0.4 بالمئة عند 8413 نقطة، ومؤشر كاك الفرنسي 0.5 بالمئة إلى 8231 نقطة. وقادت أسهم التعدين مكاسب البورصة الأوروبية وسط ارتفاعها بنحو 1.1 بالمئة، فيما صعدت أسهم الرحلات والترفيه بنسبة 1 بالمئة.




 




 

 


 

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