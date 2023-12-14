الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين ويصيب آخرين بالاختناق في الخليل

الوكيل الاخباري-
اعتُقل ستة مواطنين فلسطينيين أغلبيتهم أسرى محررون، وأصيب آخرون بالاختناق، اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي بيت أمر، وخاراس شمال غرب الخليل.اضافة اعلان
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا
"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أنس زيدان الكسار، وسلّمت إلى شقيقه رامي بلاغا لتسليم نفسه، بعد دهم منزلهما وتفتيشه في خاراس.
وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت خمسة أسرى محررين، بعد الاعتداء عليه بالضرب.
وأشار عوض إلى أن قوات الاحتلال استولت على عشرات المركبات في بيت أمر، واقتحمت عدة منازل، وعبثت بمحتوياتها، وحطمت أبوابها، واستولت على مقتنياتها.