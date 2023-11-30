الخميس 30-11-2023
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 30-11-2023 11:11 ص

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من محافظة الخليل

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن الاحتلال داهم عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقل كلا من: ثائر محمد الجعبري، ومالك عبد العليم الجعبري، وإبراهيم نمر الجعبري، من حارة الجعبري بالمنطقة الجنوبية، وشادي غنيمات، ونجله محمود، ومحمد محمود مصطفى اغنيمات، وشقيقه أحمد، وصالح جبريل أبو فارة، من بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

واضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يحيى جمال أبو الجدايل من بلدة السموع، وماهر عبد الله مسالمة من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

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