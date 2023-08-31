الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من جنين

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 8 فلسطينيين من بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين.

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وقالت مصادر لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في الزبابدة عُرف منهم: نائب رئيس البلدية مالك سميح الشرقاوي، وفواز فوزي الشرقاوي، ومصطفى الشرقاوي، وليث الشرقاوي، ونديم الشرقاوي، وعرين رمزي شرقاوي، وعاطف عباس، ومحمود عاطف أبو خرج، واستولت على بطاقة والده الشخصية (الهوية) والهاتف المحمول لنجله.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد النداف من كفر دان وسط اندلاع مواجهات في البلدة.

وفا