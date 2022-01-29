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السبت، 29-01-2022 01:19 م

الاحتلال يغلق المحال التجارية في البلدة القديمة من الخليل

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الوكيل الإخباري-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدة محال تجارية في شارع الشلالة في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

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وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت محال تجارية في شارع الشلالة بشكل مفاجئ، كما حاول مستوطنون بحماية جيش الاحتلال خلال الأسبوع الماضي إغلاق عدة محال أخرى في البلدة.


وعبر التجار عن استيائهم من تكرار إغلاق محالهم في شوارع الشلالة، والزاهد، وباب البلدية، ومن اعتداءات المستوطنين على التجار بشكل متكرر طيلة الأسبوع الماضي، مبينا أن الخطر بات يهدد أكثر من 45 محلا تجاريا تعيل عشرات العائلات.


من جهته، استنكر رئيس بلدة الخليل تيسير أبو سنينة، محاولات الاحتلال المستمرة بتفريغ البلدة القديمة من المواطنين، معتبرا إغلاق المحال التجارية مؤشرا خطيرا في تهويد قلب الخليل.


وقال إن هذه المحال مصدر رزق لعدد من العائلات الفلسطينية، مشيدا بصمود الفلسطينيين في المناطق المغلقة والمحاذية للمستوطنات.


وشدّد على ضرورة التحرك على كافة المستويات لوقف هذه الممارسات الاستفزازية، التي من شأنها تأجيج الأوضاع في الخليل، موضحا ان البلدية تتابع هذه القضية قانونيا من خلال اللجنة القانونية المكلفة.

 

وفا

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