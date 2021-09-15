الاحتلال يغلق مكتبا في البيرة ورام الله

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اسيرا محرراً من مدينة البيرة.



وقال مصدر فلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر جمال زيد "أبو ثائر" (65 عاما)، عقب مداهمة منزله في حي الارسال من مدينة البيرة.



وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت مكتب النقابة العامة للعاملين في قطاع الخدمات والاعمال الحرة وسط رام الله، واستولت على محتوياتها.



وأعقب هذا الاقتحام مواجهات مع قوات الاحتلال، في عدة احياء بمدينتي رام الله والبيرة، دون ان يبلغ عن إصابات.



يذكر أن قوة خاصة تابعة للاحتلال اعتقلت الليلة الماضية الطالب في جامعة بيرزيت جعفر عزيز كايد، من منزل ذويه في رام الله.

اضافة اعلان

المصدر: وفا