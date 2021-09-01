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الأربعاء، 01-09-2021 03:08 م

محكمة الاحتلال ترجئ البت في طلب اخلاء سبيل الأسيرة الحامل الديك بكفالة

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الوكيل الإخباري - أرجأت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في "عوفر"، اليوم الأربعاء، البت في طلب إخلاء سبيل الأسيرة الحامل أنهار الديك بكفالة، حتى الأحد المقبل، الموافق 5/9/2021.

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وأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أكرم سمارة، بأنه تقدم خلال جلسة اليوم ببينة بديل الاعتقال لغاية الافراج عن الأسيرة الديك التي تعاني من ظروف اعتقالية صعبة وقاهرة في نهايات حملها بجنينها.


يشار إلى أن الأسيرة أنهار الديك (26 عامًا) من قرية كفر نعمة غرب رام الله، اعتقلت في الثامن من مارس/ آذار الماضي الذي يمثل يوم المرأة العالمي، وكانت حاملا في شهرها الثالث وقبعت في ظروف قاسية دون مراعاة حالتها الصحية، وستكون الحالة التاسعة التي تضع مولودها في سجون الاحتلال إن لم يُفرج عنها سريعًا، وقد تداهمها آلام المخاض في أي لحظة.

 

المصدر : وفا 

 

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