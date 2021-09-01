الأربعاء 01-09-2021
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الأربعاء، 01-09-2021 01:42 ص

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

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الوكيل الإخباري - استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء، قرب بلدة بيت عور التحتا غرب رام الله.

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وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار مباشرة صوب الشاب، بالقرب من إحدى نقاط عبور العمال إلى داخل أراضي فلسطينيي 1948، وتركته ينزف في المكان إلى أن ارتقى شهيدًا.


وأعلنت وزارة الصحة أن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها باستشهاد فلسطيني أصيب برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت عور التحتا.

 

بترا

 

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