الاحتلال يفجر منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة في نابلس

الوكيل الاخباري - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، في مخيم عسكر، شرق نابلس.

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وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر وحاصرت منزل الشهيد خروشة، وفجرته بعد ست ساعات من الاقتحام.



وذكر أن قوات الاحتلال اجبرت نحو 60 فلسطينيا بينهم 20 طفلا، من أصحاب المنازل المجاورة لمنزل عائلة الشهيد خروشة، على الخروج من منازلهم، واحتجزتهم في أحد المساجد.



ويقع منزل عائلة الشهيد خروشة في الطابق الثالث من بناية سكنية وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ويأوي ستة أفراد.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، وحاصرت منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة، في مخيم عسكر، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال.



وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لـ"وفا"، إن شابا أصيب بالرصاص الحي إضافة إلى اثنين آخرين بشظايا الرصاص، فيما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقل أحد المواطنين إلى المستشفى بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب.

وفا